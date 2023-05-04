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ЕНП (единый налоговый платеж)

Платежку с КБК налога и статусом 01 налоговики учитывают как уведомление

Если платить налоги на КБК ЕНП платежкой-01, нужно сдавать уведомление. А платежка-02 с КБК конкретного налога сама по себе служит уведомлением. Что получится, если смиксовать эти два варианта, рассказывают бухгалтеры.
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Проблему озвучили в Telegram-чате ФНС.

Бухгалтер ошиблась и в платежке-01 указала не КБК ЕНП, а КБК транспортного налога.

В итоге по этой платежке налоговики начислили транспортный налог, приняв ее за уведомление.

Их не смутило, что статус у платежки – 01, а не 02.

При этом транспортный налог уже был начислен ранее по уведомлению. Теперь налог задвоился, и теперь бухгалтер думает, как убрать лишнее начисление.

Как вариант – подать новое уведомление с правильной суммой налога, которое должно заменить предыдущее уведомление и платежку-уведомление вместе взятые.

Кстати, некоторые бухгалтеры жалуются, что их правильная платежка-02 не учитывается ка уведомление и деньги идут серой массой в общий котел ЕНС.

А в данном случае платежка явно не отвечала признакам уведомления, но ее посчитали именно уведомлением.

И это мнимое уведомление не заменило собой предыдущее, сданное по форме, а сформировало дополнительное начисление.

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 58 минут назад

    Главный бухгалтер

    зато ошибиться не возможно!

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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