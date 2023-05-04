Платежку с КБК налога и статусом 01 налоговики учитывают как уведомление

Проблему озвучили в Telegram-чате ФНС.
Бухгалтер ошиблась и в платежке-01 указала не КБК ЕНП, а КБК транспортного налога.
В итоге по этой платежке налоговики начислили транспортный налог, приняв ее за уведомление.
Их не смутило, что статус у платежки – 01, а не 02.
При этом транспортный налог уже был начислен ранее по уведомлению. Теперь налог задвоился, и теперь бухгалтер думает, как убрать лишнее начисление.
Как вариант – подать новое уведомление с правильной суммой налога, которое должно заменить предыдущее уведомление и платежку-уведомление вместе взятые.
Кстати, некоторые бухгалтеры жалуются, что их правильная платежка-02 не учитывается ка уведомление и деньги идут серой массой в общий котел ЕНС.
А в данном случае платежка явно не отвечала признакам уведомления, но ее посчитали именно уведомлением.
И это мнимое уведомление не заменило собой предыдущее, сданное по форме, а сформировало дополнительное начисление.
Комментарии1
Главный бухгалтер
зато ошибиться не возможно!