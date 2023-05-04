Суд оштрафовал за утечку данных организацию, подведомственную Роскомнадзору

Мировой суд Симоновского района Москвы оштрафовал подведомственный Роскомнадзору «Главный Радиочастотный центр» за утечку персональных данных сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс».
«По решению суда ФГУП «Главный Радиочастотный центр» назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе Симоновского суда Москвы.
«Главный Радиочастотный центр» признали виновным в нарушении законодательства в области персональных данных (ч.2 ст.13.11 КоАП РФ).
Подведомственная Роскомнадзору организация не обеспечила конфиденциальность персональных данных. В результате база данных сотрудников попала к третьим лицам.
Комментарии