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Штрафы за персональные данные

Суд оштрафовал за утечку данных организацию, подведомственную Роскомнадзору

«Главный Радиочастотный центр» за утечку данных выписали штраф в размере 30 тысяч рублей.
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Мировой суд Симоновского района Москвы оштрафовал подведомственный Роскомнадзору «Главный Радиочастотный центр» за утечку персональных данных сотрудников. Об этом пишет «Интерфакс».

«По решению суда ФГУП «Главный Радиочастотный центр» назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», - сообщили в пресс-службе Симоновского суда Москвы.

«Главный Радиочастотный центр» признали виновным в нарушении законодательства в области персональных данных (ч.2 ст.13.11 КоАП РФ).

Подведомственная Роскомнадзору организация не обеспечила конфиденциальность персональных данных. В результате база данных сотрудников попала к третьим лицам.

Комментарии

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