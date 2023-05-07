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Экономика России

Производители продают мебель на 7% дешевле

Несмотря на то, что отпускные цены производителей упали, для покупателей стоимость мебели в начале года выросла на 9,2%.
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В первом квартале 2023 года у производителей мебели снизились отпускные цены на 7%. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Ассоциацию предприятий мебельной и деревоперерабатывающей промышленности.

По сравнению с декабрем 2022 года, металлическая офисная мебель подешевела на 23%. Тогда как отпускная цена таких товаров упала на 16%.

Это связано с импортом комплектующих: фурнитуры, лакокрасочных материалов, кромок ПВХ. Их стоимость зависит от колебаний курса валют.

Несмотря на то, что опускные цены упали, розничная стоимость мебели продолжает расти. В первом квартале 2023 года мебель в рознице стоила на 9,2% дороже, чем в 2022 году.

«К сожалению, продавцы мебели далеко не всегда придерживаются той же точки зрения, и зачастую мы видим, что, несмотря на все усилия производителей, динамика потребительских цен отличается в худшую для покупателей сторону», - сообщил директор Ассоциации Тимур Иртуганов.

В Ассоциации считают, что отпускные цены продолжат падать, поэтому покупателям будет выгоднее приобретать мебель у производителей напрямую.

Комментарии

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