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Страхование

Страховщикам могут запретить проводить техосмотры автомобилей

Контролировать техосмотр будет Росаккредитация, а не операторы с аккредитацией от союза страховщиков.
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Совет Федерации считает, что число дорожно-транспортных происшествий с участием неисправных автомобилей выросло из-за фальсификаций со стороны страховщиков. Об этом пишет «Парламентская газета».

Сейчас проверкой состояния автомобилей занимаются компании и ИП, аккредитованные Российским союзом автостраховщиков (РСА). Теперь эти полномочия собираются передать Росаккредитации.

Это поможет исключить коррупционную составляющую в системе проведения ТО. Однако Росаккредитации потребуется увеличить число сотрудников, что влечет за собой дополнительные траты.

Соответствующий законопроект в Госдуму внес председатель Комитета палаты регионов по экономической политике Андрей Кутепов.

По его мнению, РСА должна защищать права потерпевших на возмещение вреда, а не контролировать проведение ТО.

«То есть РСА занимается несвойственной ему функцией. В результате производственные аспекты деятельности операторов техосмотра остаются вне сферы контроля, что способствует созданию недобросовестной отраслевой конкуренции, распространению массовой фальсификации сведений о проведении ТО и дискредитации самого института технического осмотра», - сообщил Андрей Кутепов.

В 2012 году право проводить техосмотр автомобилей перешло от ГИБДД к операторам с аккредитацией РСА.

Комментарии

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