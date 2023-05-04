📅 8 мая будет выходной день, потому что его перенесли с 8 января

Такой производственный календарь утвердили в правительстве. Ежегодно власти утверждают перенос выходных дней, которые совпали с праздничными по ТК РФ.
В 2023 году перенос такой:
с 1 января 2023 на 24 февраля 2023;
с 8 января 2023 года на 8 мая 2023.
Но кто-то работает по нестандартному графику, когда понедельник – сам по себе выходной день.
Такую ситуацию разбирал Роструд.
Человек считает, что его обделили выходным. У него выходные – воскресенье и понедельник. Выходной с 8 января перенесли на 8 мая, но 8 мая для него и так был бы выходным дней.
Сотрудник требует от работодателя переноса выходного с 8 января не на 8 мая, а на другой день, который по графику для него должен быть рабочим.
Работодатель отказывается. И он прав, поясняет Роструд.
У работодателя нет права переносить выходные, совпадающие с праздниками.
Это право есть только у правительства.
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