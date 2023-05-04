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Трудовое право

📅 8 мая будет выходной день, потому что его перенесли с 8 января

В этом году 8 мая, понедельник – выходной день.
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Такой производственный календарь утвердили в правительстве. Ежегодно власти утверждают перенос выходных дней, которые совпали с праздничными по ТК РФ.

В 2023 году перенос такой:

  • с 1 января 2023 на 24 февраля 2023;

  • с 8 января 2023 года на 8 мая 2023.

Но кто-то работает по нестандартному графику, когда понедельник – сам по себе выходной день.

Такую ситуацию разбирал Роструд.

Человек считает, что его обделили выходным. У него выходные – воскресенье и понедельник. Выходной с 8 января перенесли на 8 мая, но 8 мая для него и так был бы выходным дней.

Сотрудник требует от работодателя переноса выходного с 8 января не на 8 мая, а на другой день, который по графику для него должен быть рабочим.

Работодатель отказывается. И он прав, поясняет Роструд.

У работодателя нет права переносить выходные, совпадающие с праздниками.

Это право есть только у правительства.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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