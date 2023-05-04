Легализацию и обеление бизнеса хотят начать с бизнесменов Северного Кавказа

Минфин и Минэкономразвития объединились в борьбе с теневым бизнесом, который работает в Северо-Кавказском округе (СКФО).

По сообщению ТАСС, к такому выводу пришла правительственная комиссия по развитию СКФО, которая собиралась еще 3 мая.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников считает, что в проблемах экономики СКФО всему виной высокий уровень безработицы и высокая доля теневого сектора.

Поэтому министры предлагают придумать дополнительные стимулы для выхода бизнесменов из тени, кроме широко-используемых контрольных и надзорных мероприятий. Не хватает в этом округе мер, которые замотивируют добровольно обелиться.

Среди идей — распространение на округ спецрежимов, хорошо зарекомендовавших себя в других субъектах РФ. Больше никакой конкретики не было озвучено.

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