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ФСБУ

👉С 28 июля ужесточат контроль за договорами лизинга

Вы скажете, что это требование действует уже давно, и будете правы. Но дочитайте до конца, далее появились изменения.
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Публикация сведений на Федресурсе о предоставлении лизинга является обязательной процедурой согласно п. 3 ст. 10 закона от 29.10.1998 № 164-ФЗ.

Вносить надо следующие данные:

  • номер и дату договора;

  • дату начала и окончания лизинга (согласно договору);

  • наименование и данные лизингодателя (ИНН и проч.);

  • аналогичные данные и наименование лизингополучателя;

  • идентификаторы имущества – предмета лизинга.

В противном случае могут последовать санкции по ст. 14.25 КоАП – штраф до 50 тыс. руб. или дисквалификация – от года до трех лет.

Также бухгалтерам лизингодателя и лизингополучателя крайне важно применять ФСБУ с учетом последних изменений. Подтянуть свои знания в этой сложной теме вы сможете на бесплатном вебинаре Новые ФСБУ: самое главное.

Депутаты уже успели подписать и опубликовать закон, который вступит в силу 28 июля 2023 года.

Сейчас сведения предоставляют в течение трех рабочих дней с даты возникновения соответствующего факта, т.е. заключения или расторжения договора.

Исходя из новых уточнений, срок регистрации остался тот же — это 3 рабочих дня, но отсчет начинается с даты передачи предмета лизинга лизингополучателю. Также регистрировать на Федресурсе придется любые изменения в ранее уже опубликованных сведениях.

Комментарии

1
  • Логотип n@tti
    n@tti 1 час назад

    nattiБухгалтер

    Публикация сведений на сайт Федресурс о предоставления лизинга

    Клерк, вам срочно нужны курсы русского языка для ваших сотрудников.

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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