Юрлиц будут штрафовать на 5 млн рублей за неправильное отражение расходов по ГОЗ

Изменения в зарплатном учёте в 2023 году

Собрали все изменения в зарплатном учёте в одной статье: одни произошли в связи с объединением ПФР и ФСС, другие — из-за перехода на ЕНП и ЕНС. В статье расскажем, что именно изменилось, а также предложим бесплатные обучающие материалы по зарплатному учёту в 1С.