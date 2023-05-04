Юрлиц будут штрафовать на 5 млн рублей за неправильное отражение расходов по ГОЗ

Изменения внесены Федеральным законом от 28.04.2023 № 152-ФЗ.
В частности, за включение в себестоимость по ГОЗ затрат, не связанных с производством по такому заказу, будут привлекать к ответственности исполнителей при условии получения излишнего дохода в размере более 1 млн руб.
Излишний доход – как разница между доходом, полученным в результате незаконных действий, и доходом, который сформировался бы без таких незаконных действий.
За такое нарушение беду штраф:
для должностных лиц – 50 тыс. руб.;
для юрлиц – от 3 млн до 5 млн руб.
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