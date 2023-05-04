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Гособоронзаказ

Юрлиц будут штрафовать на 5 млн рублей за неправильное отражение расходов по ГОЗ

С 9 мая заработают поправки в КоАП, которые касаются исполнителей по гособоронзаказу.
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Изменения внесены Федеральным законом от 28.04.2023 № 152-ФЗ.

В частности, за включение в себестоимость по ГОЗ затрат, не связанных с производством по такому заказу, будут привлекать к ответственности исполнителей при условии получения излишнего дохода в размере более 1 млн руб.

Излишний доход – как разница между доходом, полученным в результате незаконных действий, и доходом, который сформировался бы без таких незаконных действий.

За такое нарушение беду штраф:

  • для должностных лиц – 50 тыс. руб.;

  • для юрлиц – от 3 млн до 5 млн руб.

Комментарии

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