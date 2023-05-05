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Учет и налоги в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях

Для одних — праздник, для других — работа. В новых регионах бухгалтеры разбираются с отпускными в майские

Сотрудники, которые уходят в отпуск в мае, о чем вы думаете? Одни просят тут три дня, а там четыре — в промежутках между выходными, другие не могут понять, почему праздники в дни отпуска не входят. Бухгалтеры тоже озадачены — в новых регионах есть местные праздничные дни. Что делать с ними при расчете отпусков?
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В телеграм-канале «Клерка» для бухгалтеров из новых регионов разворачиваются дискуссии по поводу включению / невключению праздничных дней в период отпуска.

Вот, что отвечает наш эксперт на вопрос пользователя Татьяны:

Но тут выясняется, что есть еще и региональные праздники и другой бухгалтер не понимает — а что делать с ними?

Бухгалтер из Запорожской области говорит, что у них тоже были праздничные нерабочие дни, которых нет в ТК.

По поводу региональных праздников мнения расходятся. Наш эксперт считает, что необходимо ориентироваться исключительно на Трудовой кодекс и даже разъяснения Роструда нормативкой не считаются.

В частности эксперт приводит весомый довод:

«Представьте, что у вас в организации обособки в двадцати субъектах. В каждых свои праздники. Вы как будете считать отпуска работникам организации? Почему в одной обособке будут находится в отпуске больше, чем в другой?»

А как считаете вы — нужно ли учитывать праздники, установленные на уровне регионов? На территории РФ подобные нерабочие дни установлены также в Республике Бурятия и Якутии. Возможно бухгалтеры из этих регионов смогут подсказать — какая практика сложилась у них.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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