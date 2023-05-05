Для одних — праздник, для других — работа. В новых регионах бухгалтеры разбираются с отпускными в майские

В телеграм-канале «Клерка» для бухгалтеров из новых регионов разворачиваются дискуссии по поводу включению / невключению праздничных дней в период отпуска.
Вот, что отвечает наш эксперт на вопрос пользователя Татьяны:
Но тут выясняется, что есть еще и региональные праздники и другой бухгалтер не понимает — а что делать с ними?
Бухгалтер из Запорожской области говорит, что у них тоже были праздничные нерабочие дни, которых нет в ТК.
По поводу региональных праздников мнения расходятся. Наш эксперт считает, что необходимо ориентироваться исключительно на Трудовой кодекс и даже разъяснения Роструда нормативкой не считаются.
В частности эксперт приводит весомый довод:
«Представьте, что у вас в организации обособки в двадцати субъектах. В каждых свои праздники. Вы как будете считать отпуска работникам организации? Почему в одной обособке будут находится в отпуске больше, чем в другой?»
А как считаете вы — нужно ли учитывать праздники, установленные на уровне регионов? На территории РФ подобные нерабочие дни установлены также в Республике Бурятия и Якутии. Возможно бухгалтеры из этих регионов смогут подсказать — какая практика сложилась у них.
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