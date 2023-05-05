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Малый и средний бизнес

Малый бизнес в Крыму получил кредит на 425 млн рублей

Предприниматели завели 500 расчетных счетов в банке и взяли кредиты для развития своего бизнеса.
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Сбербанк начал работать в Крыму и уже выдал малому бизнесу кредиты на сумму свыше 425 млн рублей. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на руководителя пресс-службы Сбербанка Полину Тризонову.

«Сбербанк открыл более 500 расчетных счетов для предпринимателей Крыма, а также провел более 750 личных встреч с клиентами», - сообщила Полина Тризонова.

В марте 2023 года Сбербанк начал оказывать банковские услуги юридическим лицам, которые зарегистрированы в Крыму.

Ранее мы писали, что на полуострове открылось первое региональное отделение банка в Ялте.

Сбер планирует установить 80 банкоматов к началу курортного сезона.

Комментарии

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