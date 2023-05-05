Сбер открыл первое региональное отделение в Крыму

На полуострове будут доступны все услуги Сбербанка, а условия клиентов из Крыма будут такими же, как по всей стране. К сезону отпусков Сбер откроет 80 банкоматов.

6 мая 2023 года в Ялте у Сбербанка появилось первое региональное отделении на территории полуострова. Об этом пишет «ТАСС».

Офис рядом с Советской площадью построили из модульных конструкций. Через несколько дней Сбер планирует открыть отделение в Севастополе, а затем и в других крупных городах Крымского полуострова.

«Весь набор услуг, который будет предоставляться здесь в Крыму, все продукты, которые будут предоставляться нашим клиентам-крымчанам, будут иметь абсолютно одинаковые ставки по всей территории России без каких-либо исключений и изменений», - сообщил зампред председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Ранее мы писали, что Сбербанк установил несколько банкоматов в Крыму. По последним данным их уже 30, а к сезону отпусков число банкоматов увеличат до 80.