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Банки

Сбер открыл первое региональное отделение в Крыму

На полуострове будут доступны все услуги Сбербанка, а условия клиентов из Крыма будут такими же, как по всей стране. К сезону отпусков Сбер откроет 80 банкоматов.
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6 мая 2023 года в Ялте у Сбербанка появилось первое региональное отделении на территории полуострова. Об этом пишет «ТАСС».

Офис рядом с Советской площадью построили из модульных конструкций. Через несколько дней Сбер планирует открыть отделение в Севастополе, а затем и в других крупных городах Крымского полуострова.

«Весь набор услуг, который будет предоставляться здесь в Крыму, все продукты, которые будут предоставляться нашим клиентам-крымчанам, будут иметь абсолютно одинаковые ставки по всей территории России без каких-либо исключений и изменений», - сообщил зампред председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Ранее мы писали, что Сбербанк установил несколько банкоматов в Крыму. По последним данным их уже 30, а к сезону отпусков число банкоматов увеличат до 80.

Комментарии

1
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 37 минут назад

    Главный бухгалтер

    9 лет!!!

    интересно: почему?

Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
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