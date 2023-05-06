Число платежей за онлайн-курсы и тренинги выросло на 41%

Вырос спрос на подготовку к экзаменам и онлайн-обучению. Большинство школ предлагают скидки и акции. В начале 2023 года средний чек онлайн курсов составил 8 589 рублей.

В первом квартале 2023 года стало на 41% больше платежей за прохождение тренингов и обучение в онлайн-школах. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Формат онлайн-обучения стал особенно популярен в период пандемии.

«Первые месяцы года - это жаркая пора интенсивной подготовки к экзаменам в школах и вузах. Традиционно растет спрос на дополнительное онлайн-обучение для «прокачки» знаний, и многие дистанционные школы предлагают выгодные скидки и акции», - сказано в исследовании.

Несмотря на высокий спрос на онлайн-курсы, средний чек за занятие стал ниже. В первом квартале 2023 года он составил 8 589 рублей, тогда как годом ранее – 13 543 рубля.

В 55% случаев обучение за себя и за детей оплачивают женщины. У них средний чек выходит на 9 857 рублей.

45% мужчин, которые покупают дистанционные занятия, в среднем тратят на них 7 557 рублей.

Оплата чаще всего происходит в режиме онлайн: в 2023 году таких транзакций стало 56%, а в 2022 году их было только 44%. Средняя онлайн-платежей в разы больше, чем в офлайне: 12 913 рублей против 3 069 рублей.