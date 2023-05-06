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Государственные ведомства

ФНС: базы с личными данными налогоплательщиков никуда не утекли

Сообщения от якобы хакеров не соответствуют действительности. Все данные налогоплательщиков и инфраструктура ГНИВЦ находятся в безопасности.
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Федеральная налоговая служба опровергла информацию о предполагаемом взломе информационных ресурсов Главного научного инновационного внедренческого центра (АО ГНИВЦ). Об этом пишут «РИА Новости».

В телерам-каналах стали появляться сообщения, в которых пользователи от лица хакеров заявляли об утечки персональных данных из ФНС. Налоговая заявила, что распространяемые сведения не соответствуют действительности.

«Стоит отметить, что злоумышленники уже не первый раз публикуют фрагменты одного и того же массива файлов данных, каждый раз выдавая их за утечку из АО ГНИВЦ», - сообщили в ФНС.

В «слитом» файле нет никакой новой и актуальной информации. База данных, за которую злоумышленники пытаются вымогать деньги, состоит из автоматически сгенерированных сведений. Они были сформированы несколько лет назад.

Также ФНС напомнила, что АО ГНИВЦ не является организацией, которая использует государственные информационные ресурсы. Оператором является только налоговая служба.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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