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КоАП РФ

За перепродажу сведений из ЕГРН будут штрафовать

Выписки можно получать только от нотариуса или на портале Госуслуг. Теневые ресурсы-двойники будут блокировать, а распространителям грозит штраф до 600 тысяч рублей.
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9 мая 2023 года вступают в силу поправки в КоАП, по которым будут штрафовать за перепродажу данных из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом пишет «RG.RU».

За нарушения гражданам грозит штраф от 15 до 50 тыс. рублей, должностным лицам – от 40 до 100 тыс. рублей, предпринимателям – от 80 до 200 тыс. рублей, а юрлицам – от 350 до 600 тыс. рублей.

Наказание не распространяется за получение информации от нотариуса или через портал Госуслуг.

Также штрафовать будут за создание сайтов-двойников Росреестра. Такие ресурсы могут платно предоставлять недостоверные сведения или не присылать их вовсе.

Глава Росреестра Олег Скуфинский сообщил, что за три года заблокировали 343 сайта-двойника, а теневой рынок продаж выписок из ЕГРН сократился на 99%.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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