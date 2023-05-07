Rutube справился с DDoS-атаками в День Победы

Хакеры попытались атаковать видеохостинг, как и в прошлом году. На этот раз IT-инфраструктура устояла, все атаки были отражены.

9 мая 2023 года отечественный видеохостинг Rutube столкнулся с атаками хакеров, но их успешно отразили. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на технического директора Rutube Ростислава Чернакова.

«Атаки сегодня были, в том числе DDoS. Но они были отражены в момент появления угрозы. Без возможности влияния на функционал сайта и пользователей», - сообщил Ростислав Чернаков.

В прошлом году, 9 мая 2022 года, Rutube столкнулся с самой крупной кибератакой за всю историю ресурса. Тогда злоумышленники повредили больше 75% IT-инфраструктуры и 90% резервных копий для восстановления баз данных.