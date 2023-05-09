Из App Store исчезло приложение банка «Санкт-Петербург»

Установленное приложение продолжит работать, но новые пользователи не смогут скачать мобильный банк из магазинов App Store и Google Play.

5 мая 2023 года мобильное приложение банка «Санкт-Петербург» удалили из App Store. Об этом пишет «ТАСС».

Пользователи iOS больше не могут скачивать банковское приложение.

«Ранее установленное на смартфоны мобильное приложение продолжает работать в штатном режиме и позволяет полноценно пользоваться продуктами и услугами банка», — сообщили в банке.

В марте 2023 года банковское приложение «Санкт-Петербурга» исчезло из магазина Google Play.

В феврале 2023 года банк «Санкт-Петербург» попал под блокирующие санкции стран Запада и США.