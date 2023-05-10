😱Забронировать отели за рубежом снова можно с помощью российской карты

Сервисы по бронированию отелей и авиабилетов стали принимать карты, которые выпускают банки в РФ. Оплачивать можно через платежные системы Visa, Mastercard, «Мир» и UnionPay.

Об этом пишут «Известия».

В 2023 году китайский сервис Trip.com запустил оплату поездок отечественными картами Visa, Mastercard, «Мир» и UnionPay.

Американские агрегаторы Expedia и City.Travel также принимают оплату картами, которые выпустили российские банки.

В Expedia расплатиться за тур можно по Visa и Mastercard, а City.Travel принимает «пластик» с любыми платежными системами.

Системы Visa и Mastercard сообщили о приостановке работы с картами российских клиентов с 9 марта 2022 года.