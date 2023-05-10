Иностранная техника будет стоить на 10-12% дороже

Продавцам становится невыгодно привозить товары мировых брендов. Их может заменить отечественная или китайская техника.

Правительство Казахстана ужесточило контроль за поставками электроники в РФ. Об этом пишет «Коммерсант».

Теперь продавцы будут привозить технику из Китая, Киргизии и ОАЭ. Смена логистических цепочек отразиться на стоимости товаров: они станут дороже на 10-12%.

С 1 апреля 2023 года в Казахстане начала работать система мониторинга товаров, которые импортируются в РФ.

Holodilnik.ru уже снизил закупки бытовой техники LG, Samsung, Bosch, Electrolux и других брендов.

«Скорее всего, эти бренды исчезнут с полок магазинов. Потребительский спрос уже сместился в сторону китайской и турецкой бытовой техники, а закупленная по более высокой цене продукция от LG, Samsung, Bosch и др. может оказаться просто неликвидной», — сообщил коммерческий директор Holodilnik.ru Алексей Погудалов.

После того, как иностранные производители техники ограничили поставки в РФ, объем параллельного импорта по итогам 2022 года составил 22 млрд долларов.