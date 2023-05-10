❓Какая зарплата у вашего директора, и что будет, если она завышена

Генеральный директор и учредитель в одном лице, конечно, может не опасаться взыскания убытков и имущественной ответственности. Но есть в судебной практике важные нюансы.

Пример — Определение № 305-ЭС22-11727 от 16.12.2022 г, за самовольное повышение зарплаты и выписывание премий можно привлечь к ответственности на основании пункта 1 статьи 53.1 ГК РФ.

В соответствии с законом, решение вопросов, связанных с установлением и увеличением вознаграждения генерального директора, относится к компетенции общего собрания участников общества либо в отдельных случаях — к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества (пункты 1 и 4 статьи 40 Закона об обществах с ограниченной ответственностью).

В рассмотренном деле наказали только генерального, и никаких претензий к бухгалтерии. Так как все расчеты и начисления производились четко в соответствии с подписанными приказами.

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