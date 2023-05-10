🤔Google запретил Клерку рассказывать, что ФНС использовала данные из эстонского банка для налоговых претензий

Поисковая система исключила данные о публикации 2019 года «в соответствии с европейским законодательством».

Дело было так: в 2019 году мы публиковали новость о налоговых претензиях ФНС к компании, чей владелец, гражданин Эстонии, не смог избежать проблем с налогами благодаря данным из эстонского банка. По ним российская налоговая смогла предъявить компании почти 75 млн рублей неуплаченных налогов.

Произошло это благодаря действию международного соглашения, которым ФНС тогда воспользовалась ретроспективно: данные от эстонского банка брали за 2014-2015 годы.

Сегодня к нам пришел Google Поиск и сообщил вот что:

Эстония, о данных из банков которой шла речь, — член Евросоюза, поэтому, вероятно, и сложилась такая ситуация. Осталось непонятным только то, зачем эстонским властям (или эстонцам в принципе) наша новость. Неужели Клерк читают даже в Эстонии? 🤔