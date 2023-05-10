Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Ведение бизнеса

X5 Group планирует купить сеть магазинов «Гроздь» в Саратове

Ритейлер собирается расширять торговые сети в Поволжье. Вместо местной сети магазинов «Гроздь» могут открыть «Пятерочки».
28

К ритейлеру X5 Group могут перейти права аренды на часть магазинов «Гроздь». Об этом пишет «Коммерсант».

X5 Group, которая управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планирует занять более чем 150 торговых точек в Поволжье. Компания может арендовать часть сети магазинов «Гроздь».

Сейчас открыто около 160 магазинов «Гроздь», в основном они располагаются в Саратов и Энгельсе.

Если у X5 Group появится право на аренду, то в магазины могут интегрировать сети «Пятерочка» или «Чижик».

В 2019 году X5 Group уже выкупала в Саратовской области сеть магазинов «Семейный», где затем открылись «Пятерочки».

Ранее мы писали, что продуктовый ритейлер X5 Group приобретает 100% ООО «Тамерлан», которая управляет магазинами в Южном федеральном округе и в Ставропольском крае.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    Законопроекты

    Налогообложение старателей, освобождение от НДФЛ пенсионеров, УСН для адвокатов. Обзор налоговых новостей

    В этом видео рассмотрим наиболее интересные события в налоговой сфере за апрель 2023. Про льготы, основные направления в налоговой политики и порядок уплаты налогов.

    24
    Логотип bakaeole
    bakaeole
    Ведение документооборота

    Как проверить работу бухгалтера. Контроль ОСВ

    Продолжаем учиться контролировать бухгалтерию. В этой статье откроем самую большую тайну бухгалтерии, поговорим о главном отчете в бухгалтерской программе — оборотно-сальдовой ведомости. Проще говоря, ОСВ.

    Как проверить работу бухгалтера. Контроль ОСВ
    62
    Логотип Katy Che
    Katy Che
    Блокировка счетов по 115-ФЗ

    А кто субъект? Разбираемся в новых обязанностях «антиотмывочного» закона по 115-ФЗ

    Многие фирмы, которые оказывают бухгалтерские услуги, ошибочно полагают, что на них не распространяются действия закона 115-ФЗ. Рассмотрим, правильно ли это.

    А кто субъект? Разбираемся в новых обязанностях «антиотмывочного» закона по 115-ФЗ
    2
    93
    Логотип Юзвак Максим
    Юзвак Максим
    НДФЛ

    НДФЛ при предоставлении работнику путевки. Каких последствий ожидать

    Налоговая новость связана с порядком освобождения от НДФЛ при предоставлении работнику нескольких путевок в одном налоговом периоде (письмо Минфина от 10 марта 2023 г. № 03-04-05/19822).

    31
    Логотип nlukina
    nlukina
    Интервью

    «Трибуна — отличный канал продвижения личного бренда». Поговорили с Еленой Аверичевой о карьере, блогерстве и о том, как достичь невозможного

    Елена Аверичева о том, как решила стать блогером на Трибуне, что к этому ее сподвигло и какой опыт ей пригодился. Тоже хотите рассказать о себе и своих успехах? Заводите блог на Трибуне!

    «Трибуна — отличный канал продвижения личного бренда». Поговорили с Еленой Аверичевой о карьере, блогерстве и о том, как достичь невозможного
    1
    57
    Логотип igotosochi
    igotosochi
    Ценные бумаги

    Свежие облигации: Лайфстрим на размещении

    «Кабельщик осознаёт, что его проблемы во взаимоотношениях с людьми — это следствие того, что он всё детство провёл перед телевизором и не получал любви от родителей. Также он заключает, что зомбоящик — это зло, которое гипнотизирует людей, отвлекая их от реального мира и от своих родных и друзей».

    Свежие облигации: Лайфстрим на размещении
    1
    51
    Логотип Сергей_Рязанов
    Сергей_Рязанов
    Экономика России

    Что там с недвижимостью в апреле? Наступило время стагнации

    Вторичка стагнирует, в апреле не было ни роста, ни падения цен. С учётом инфляции в апреле идёт снижение цен. Спрос слабый, люди мало покупают.

    207
    Поиск работы бухгалтеров

    📩 Новый способ поиска работы для бухгалтеров

    Каждый день на сайте и в Телеграм-каналах «Клерка» работодатели размещают вакансии. Чтобы вы не упустили вакансию своей мечты, мы сделали для вас подборку за день. Нажимайте на ссылку понравившейся вакансии и откликайтесь.

    480
    Логотип Scloud — аренда 1С в облаке
    Scloud — аренда 1С в облаке
    УСН

    Как ИП на УСН уменьшить налог на страховые взносы

    Предприниматели, применяющие упрощённую систему налогообложения имеют право уменьшить налог УСН на уплаченные страховые взносы. Для ИП с работниками и без работников действуют разные условия. В статье расскажем, как снизить налог и какие документы нужно подавать в налоговую.

    Как ИП на УСН уменьшить налог на страховые взносы
    629
    Логотип flegma2003@mail.ru
    flegma2003@mail.ru
    Обзор судебной практики

    Как суды квартиру делили. Интересный пример судебного спора

    Рассказываю интересный пример судебного спора по вопросу права собственности квартиры, приобретенной одним из супругов незадолго до брака, но зарегистрированной Росреестром вскоре после бракозаключения.

    Как суды квартиру делили. Интересный пример судебного спора
    20
    364
    Читать еще