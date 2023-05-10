X5 Group планирует купить сеть магазинов «Гроздь» в Саратове

Ритейлер собирается расширять торговые сети в Поволжье. Вместо местной сети магазинов «Гроздь» могут открыть «Пятерочки».

К ритейлеру X5 Group могут перейти права аренды на часть магазинов «Гроздь». Об этом пишет «Коммерсант».

X5 Group, которая управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик», планирует занять более чем 150 торговых точек в Поволжье. Компания может арендовать часть сети магазинов «Гроздь».

Сейчас открыто около 160 магазинов «Гроздь», в основном они располагаются в Саратов и Энгельсе.

Если у X5 Group появится право на аренду, то в магазины могут интегрировать сети «Пятерочка» или «Чижик».

В 2019 году X5 Group уже выкупала в Саратовской области сеть магазинов «Семейный», где затем открылись «Пятерочки».

Ранее мы писали, что продуктовый ритейлер X5 Group приобретает 100% ООО «Тамерлан», которая управляет магазинами в Южном федеральном округе и в Ставропольском крае.