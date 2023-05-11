Энергетическая компания Fortum списывает активы в РФ на 1,7 млрд евро

Иностранный инвестор в электроэнергетику не смог продать свои активы в стране и принял решение деконсолидировать местные дочерние компании.

Финская компания Fortum полностью спишет свои активы в стране, а также деконсолидирует их в отчетности. Об этом сообщается на сайте Fortum.

Размер списанных средств составит 1,7 млрд евро. В конце марта 2023 года все активы Fortum оценивались в 9,8 млрд евро.

«С прошлой весны мы последовательно искали выход с российского рынка и безуспешно обращались за разрешением на продажу активов как российским, так и зарубежным покупателям. Оправдание захвата наших активов необходимостью защитить энергетическую безопасность РФ - просто прикрытие», - сообщил CEO компании Маркуса Раурамо.

В мае 2022 года энергетическая компания заявила о прекращении деятельности в РФ. После чего президент Владимир Путин издал указ о переходе дочернего предприятия Fortum в управление Росимущества. Этот шаг был сделан в ответ на изъятие российских активов за рубежом.

Компания Fortum была одним из крупнейших инвесторов в электроэнергетику страны. Концерн владеет 98,23% ПАО «Фортум» и около 30% в ПАО «ТГК-1».