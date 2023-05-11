🔥Поиск по сайту на «Клерке» стал еще круче. Теперь можно искать целые фразы

Щелкайте по кнопке поиска в левом верхнем углу.
Дальше пишете нужную фразу. Например, вы хотите найти не просто материалы по теме дробления, а именно признаки дробления бизнеса.
Вбиваете фразу и щелкаете найти.
А потом увидите вот такой список:
Поиск поможет подобрать не только нужную статью, но и максимум конкретики по ней. Если повезет, найдете даже практические инструкции и обучающие материалы. Заходите проверять :)
Комментарии1
Борис МальцевКлерк
Поиск невероятно крутой стал) Пишите пожалуйста ваши предложения и замечания к нему