👿Платежи бизнеса не поступают на ЕНС, а налоговая кошмарит в ответ требованиями. Бухгалтеры не знают, что отвечать

Бухгалтер пишет, что апрельские платежи не попали на ЕНС, а налоговики завалили компанию требованиями. Спрашивают у коллег: что на такое отвечать?

Ситуацией поделились в "Красном уголке бухгалтера":

"Прислали требование из налоговой об отрицательном остатке на ЕНС с расшифровками. Все проверили и поняли, что все платежи которые делали в апреле не попали на ЕНС. Никто не сталкивался с такой ситуацией?"

Коллеги советуют отправить в ответ платежки, а кто-то напоминает, что если уведомлении есть штрих-код, через него можно отправить обращение налоговикам.

Кто-то попал в такую ситуацию еще в марте:

"У меня аванс марта не попал. Отправила письмо с копией платёжки. Пока все без изменений".

А кто-то и вовсе отчаялся.

"Везёт вам. Мы до сих пор не знаем, что у нас с ЕНС", сетует читательница в комментариях к посту.

Рассказывайте, коллеги, как у вас? Были в такой ситуации? И если да, как решали?