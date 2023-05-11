Decathlon продает пять магазинов в РФ

Правкомиссия уже одобрила сделку, однако покупатель активов пока неизвестен.

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon собирается продать пять своих магазинов в РФ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минпромторг.

Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями уже одобрила сделку, но пока неизвестно, кто будет покупателем.

В собственности Decathlon находятся 26 объектов общей площадью более 150 тыс. кв. м – это 25 гипермаркетов и один склад.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин считает, что Decathlon скорее всего не вернется к самостоятельным продажам в РФ.

Бизнес могут продать с правом обратного выкупа или передать другому собственнику за символическую сумму.

В марте 2022 года Decathlon приостановила поставки товаров для спорта в страну.