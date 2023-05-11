Decathlon продает пять магазинов в РФ

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon собирается продать пять своих магазинов в РФ. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Минпромторг.
Правительственная комиссия по контролю за иностранными инвестициями уже одобрила сделку, но пока неизвестно, кто будет покупателем.
В собственности Decathlon находятся 26 объектов общей площадью более 150 тыс. кв. м – это 25 гипермаркетов и один склад.
Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин считает, что Decathlon скорее всего не вернется к самостоятельным продажам в РФ.
Бизнес могут продать с правом обратного выкупа или передать другому собственнику за символическую сумму.
В марте 2022 года Decathlon приостановила поставки товаров для спорта в страну.
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