Банки предлагают платные скидки на ипотеку

Заемщики уже заключили 87% всех сделок с платным дисконтом от банков. Клиенты сразу платят первоначальный взнос и дополнительную комиссию, чтобы уменьшить размер ежемесячных платежей.

После того, как Центробанк ужесточил требования к выдаче ипотеки с низкими ставками, банки стали предлагать заемщикам альтернативу. При оформлении ипотечного кредита можно снизить проценты, заплатив комиссию. Об этом пишет «РБК».

С 10 мая 2023 года у банка ВТБ появился дисконт к ипотечной ставке. Ее можно снизить на 0,5-8 процентных пункта, если заплатить единовременную комиссию. Размер скидки и время действия программы будет зависеть от суммы платежа. Предложение распространяется как на покупку жилья в новостройках, так и на вторичном рынке.

В марте 2023 года банк «Открытие» начал предлагать клиентам снизить проценты по ипотеке на 1,5 п.п. при условии оплаты комиссии в размере 5,15% от размера кредита.

Подобную программу в ближайшее время собирается запустить Газпромбанк.

За счет продажи таких дисконтов банки увеличивают свои текущие доходы в момент выдачи ипотечных кредитов, не дожидаясь их полного погашения. Однако для кредитных организаций есть риски.

«Если заемщик не будет осуществлять досрочных погашений, банк может столкнуться с процентным риском из-за длительного срока кредита», - сообщили в Центробанке.

Представитель «Сбера» уточнил, что заемщики готовы платить комиссию за снижение процента по ипотеке на вторичном рынке. С новой услугой уже заключили 87% всех сделок.

Клиентам может быть выгодно купить дисконт, чтобы сократить ежемесячный платеж по ипотеке. За счет свободных средств они смогут быстрее погасить кредит. Так считает утверждает управляющий директор Совкомбанка Артем Языков.