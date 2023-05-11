Документы правительства планируют хранить в цифровых архивах

Минэкономики собирается доработать законопроект о цифровых архивах так, чтобы в них хранились электронные дубликаты правительственных документов. Об этом пишет «Коммерсант».
В аппарате правительства хотят сделать цифровой архив, где будут храниться электронные дубликаты документов.
Это сократит организационные и финансовые издержки, которые возникают во время работы с бумажными носителями.
Минэкономики предлагает расширить поправки к закону «Об информации». В них изначально говорилось только об оцифровке данных финансовых организаций. Тогда как электронные дубликаты документов с подписью премьера хранить запрещено. Против этого выступает ФСБ.
Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в электронном виде должны храниться только сведения участников финансового рынка.
Банки могут перевести свои документы в электронную форму и уничтожить бумажный оригинал без обращения к специализированным организациям.
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