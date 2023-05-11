Документы правительства планируют хранить в цифровых архивах

Правительство хочет сэкономить на бумажных носителях и создать цифровой архив своих документов. Однако ФСБ оцифровку не поддерживает.

Минэкономики собирается доработать законопроект о цифровых архивах так, чтобы в них хранились электронные дубликаты правительственных документов. Об этом пишет «Коммерсант».

В аппарате правительства хотят сделать цифровой архив, где будут храниться электронные дубликаты документов.

Это сократит организационные и финансовые издержки, которые возникают во время работы с бумажными носителями.

Минэкономики предлагает расширить поправки к закону «Об информации». В них изначально говорилось только об оцифровке данных финансовых организаций. Тогда как электронные дубликаты документов с подписью премьера хранить запрещено. Против этого выступает ФСБ.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что в электронном виде должны храниться только сведения участников финансового рынка.

Банки могут перевести свои документы в электронную форму и уничтожить бумажный оригинал без обращения к специализированным организациям.