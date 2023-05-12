«Микрон» будет выпускать чипы для отечественных сим-карт

Компания «Микрон», которая занимается производством чипов для биометрических загранпаспортов, будет выпускать отечественные сим-карты. Об этом пишет «Коммерсант».
Массовое производство сим-карт с российской криптографией планируют запустить в 2024 году.
«Специализированный чип для сим-карт на базе одной из платформ под серийное производство уже разрабатывается, а ПО тестируют операторы», - сообщили в «Микроне».
Отечественные чипы нужны, чтобы пользователи могли пользоваться услугами связи, независимо от иностранных технологий.
До 2022 года операторы связи закупали сим-карты у европейских производителей. После введения санкций пришлось перейти на закупки у китайских вендоров. Их карты стоят в три-четыре раза дороже европейских.
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