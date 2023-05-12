Сбербанк заработал больше 120 млн рублей в апреле 2023 года

Финансовые показатели банка привлекают частных инвесторов. Сейчас почти у 41% физлиц есть акции «Сбера».

За четыре месяца 2023 года чистая прибыль «Сбера» по РСБУ превысила 470 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте банка.

Рентабельность капитала Сбербанка составила 24%, а в апреле банк заработал 120,7 млрд чистой прибыли.

По итогам апреля, на Мосбирже акции компании стали самой популярной покупкой у частных инвесторов. Даже несмотря на то, что ценные бумаги подорожали в 1,5 раза. Почти 41% физических лиц держат акции «Сбера».

Ранее мы писали, что Сбербанк готовится выплатить рекордную сумму дивидендов.