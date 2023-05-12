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Банки

Сбербанк заработал больше 120 млн рублей в апреле 2023 года

Финансовые показатели банка привлекают частных инвесторов. Сейчас почти у 41% физлиц есть акции «Сбера».
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За четыре месяца 2023 года чистая прибыль «Сбера» по РСБУ превысила 470 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте банка.

Рентабельность капитала Сбербанка составила 24%, а в апреле банк заработал 120,7 млрд чистой прибыли.

По итогам апреля, на Мосбирже акции компании стали самой популярной покупкой у частных инвесторов. Даже несмотря на то, что ценные бумаги подорожали в 1,5 раза. Почти 41% физических лиц держат акции «Сбера».

Ранее мы писали, что Сбербанк готовится выплатить рекордную сумму дивидендов.

Комментарии

3
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 49 минут назад

    Главный бухгалтер

    Сейчас почти у 41% физлиц есть акции «Сбера».

    интересно: каков процент обладателей акций "Сбера" на нашем сайте?

    признавайтесь: много среди нас таких, у которых хотя бы ОДНА акция от них есть?

    • Логотип VikaV2193
      VikaV2193 34 минуты назад

      ВикторияГлавный бухгалтер

      Может 41% акций Сбера принадлежит физлицам? Это правдоподобнее, как то ))

    • Логотип Buh Lo
      Buh Lo
      23 минуты назад

      Светлана Вейс

      Скорее всего имелось ввиду, что у 41% физлиц являющихся инвесторами, есть акции "Сбера"😁

      У меня, например есть немного БПИФ SBMX, в составе 13,81% акций Сбера)

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