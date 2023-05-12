Сбербанк заработал больше 120 млн рублей в апреле 2023 года

За четыре месяца 2023 года чистая прибыль «Сбера» по РСБУ превысила 470 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте банка.
Рентабельность капитала Сбербанка составила 24%, а в апреле банк заработал 120,7 млрд чистой прибыли.
По итогам апреля, на Мосбирже акции компании стали самой популярной покупкой у частных инвесторов. Даже несмотря на то, что ценные бумаги подорожали в 1,5 раза. Почти 41% физических лиц держат акции «Сбера».
Ранее мы писали, что Сбербанк готовится выплатить рекордную сумму дивидендов.
Комментарии3
Главный бухгалтер
интересно: каков процент обладателей акций "Сбера" на нашем сайте?
признавайтесь: много среди нас таких, у которых хотя бы ОДНА акция от них есть?
ВикторияГлавный бухгалтер
Может 41% акций Сбера принадлежит физлицам? Это правдоподобнее, как то ))
Светлана Вейс
Скорее всего имелось ввиду, что у 41% физлиц являющихся инвесторами, есть акции "Сбера"😁
У меня, например есть немного БПИФ SBMX, в составе 13,81% акций Сбера)