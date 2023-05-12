Не служивших не освободят от мобилизации

Комиссия по законопроектам отклонила инициативу освободить не служивших граждан от частичной мобилизации. В документе не было анализа правоприменительной практики.

Правительство не поддержало законопроект об освобождении от частичной мобилизации тех, кто не проходил военную службу. Об этом пишут «Известия».

«В пояснительной записке отсутствует анализ правоприменительной практики, позволяющий определить количество граждан, подпадающих под действие проектируемой нормы», - сказано в отзыве правительственной комиссии.

25 октября 2022 года депутат Михаил Матвеев предложил изменения в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». Документ предлагалось дополнить пунктом, который освободит от частичной мобилизации лиц, которые не проходили военную службу.

В указе от 21 сентября 2022 года об объявлении частичной мобилизации не было этого критерия. Его озвучил президент Владимир Путин.

С 21 сентября по 28 октября 2022 года в стране проходила частичная мобилизация. На службу призвали 318 тыс. человек с учетом добровольцев. Официальный указ о завершении мобилизации не опубликован.