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Банкротство

У ФНС появился реестр должников по банкротным делам

Новый сервис от ФНС поможет найти должников, которые намеренно уклонялись от своих обязательств или довели фирму до банкротства.
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ФНС запустила новый сервис «Реестр субсидиарных ответчиков». Об этом сообщается на сайте налоговой.

В реестре можно найти должников по делам о банкротстве, взысканию убытков, ущерба и долгов с зависимых лиц.

Так кредиторы смогут найти должника и обратить взыскание на скрытые активы.

«Информация в новом сервисе будет способствовать повышению мотивации контролирующих лиц к законному и добросовестному ведению бизнеса», - сказано в сообщении.

Пока что реестр работает в тестовом режиме. В нем есть список дел с участием налоговых органов. В дальнейшем сервис ФНС поможет узнать, кто намеренно уклонялся от исполнения обязательств или довел компанию до банкротства.

Раньше подобную информацию можно было получить только из картотеки арбитражных дел.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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