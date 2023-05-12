У ФНС появился реестр должников по банкротным делам

ФНС запустила новый сервис «Реестр субсидиарных ответчиков». Об этом сообщается на сайте налоговой.
В реестре можно найти должников по делам о банкротстве, взысканию убытков, ущерба и долгов с зависимых лиц.
Так кредиторы смогут найти должника и обратить взыскание на скрытые активы.
«Информация в новом сервисе будет способствовать повышению мотивации контролирующих лиц к законному и добросовестному ведению бизнеса», - сказано в сообщении.
Пока что реестр работает в тестовом режиме. В нем есть список дел с участием налоговых органов. В дальнейшем сервис ФНС поможет узнать, кто намеренно уклонялся от исполнения обязательств или довел компанию до банкротства.
Раньше подобную информацию можно было получить только из картотеки арбитражных дел.
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