У ФНС появился реестр должников по банкротным делам

Новый сервис от ФНС поможет найти должников, которые намеренно уклонялись от своих обязательств или довели фирму до банкротства.

ФНС запустила новый сервис «Реестр субсидиарных ответчиков». Об этом сообщается на сайте налоговой.

В реестре можно найти должников по делам о банкротстве, взысканию убытков, ущерба и долгов с зависимых лиц.

Так кредиторы смогут найти должника и обратить взыскание на скрытые активы.

«Информация в новом сервисе будет способствовать повышению мотивации контролирующих лиц к законному и добросовестному ведению бизнеса», - сказано в сообщении.

Пока что реестр работает в тестовом режиме. В нем есть список дел с участием налоговых органов. В дальнейшем сервис ФНС поможет узнать, кто намеренно уклонялся от исполнения обязательств или довел компанию до банкротства.

Раньше подобную информацию можно было получить только из картотеки арбитражных дел.