Сведения о давнем банкротстве разрешат скрывать

Информацию о банкротстве могут разрешить скрывать через 10 или больше лет после завершения процедуры.

В Минэкономразвития обсуждают идею разрешить физическим лицам скрыть информацию о своем банкротстве через какое-то время после окончания дела. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на первого замминистра экономического развития Илью Торосова.

«Возможно нам стоит рассмотреть момент о закрытии этой информации, обнуления банкротства через определенный промежуток времени», - сообщил Илья Торосов.

Скрыть сведения о банкротстве могут разрешить спустя 10 лет или больше после завершения процедуры.

«Право на забвение» пока что даже не в разработке, но Минэкономразвития не исключает, что оно появится.

Сейчас информация о банкротстве есть в публичном доступе, ее нельзя удалить даже после снятия ограничений.

Банкроты не могут в течение пяти лет брать новые кредиты без упоминания о банкротном деле. Также им нельзя три года занимать руководящие должности в компаниях.

Ранее мы писали, что у ФНС появился «Реестр субсидиарных ответчиков», который позволяет найти должников, которые намеренно уклонялись от своих обязательств или довели фирму до банкротства.