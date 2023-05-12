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IT-компании

Глава Минцифры рассказал, какие IT-компании не будут проверять

Если IT-компания пользовалась налоговыми льготами в первом квартале 2023 года, то ее не будут проверять по критерию минимальной зарплаты сотрудников.
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12 мая 2023 года на Госуслугах открыли форму, через которую IT-компании должны подать заявление на подтверждение аккредитации. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры.

Подтвердить аккредитацию нужно до 1 июня 2023 года. Министерство закончит проверку до 20 июля 2023 года.

Глава Минцифры Максут Шадаев напомнил, что IT-компании автоматически лишат аккредитации, если они не подадут согласие на раскрытие налоговой тайны. Сейчас таких организаций около 2 тыс.

«Мы не проверяем соответствие критериям заработной платы у компаний, которые пользовались налоговыми льготами. Вы могли не пользоваться ими в прошлом году, но, если вы пользовались ими в I квартале этого года, вас не проверяют по уровню зарплаты», - сообщил Максут Шадаев.

Сейчас в стране работает 22 247 аккредитованных IT-компаний.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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