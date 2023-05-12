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Банки

Иностранным банкам разрешат открывать отделения в РФ

Банки из БРИКС и ЕАЭС собираются открыть свои подразделения в стране. ЦБ сейчас работает над созданием правовой среды для этого.
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Центробанк разрабатывает законопроект, который позволит иностранным банкам открывать свои филиалы в РФ. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на зампреда ЦБ Алексея Гузнова.

«Обсуждение идет, внутриведомственное согласование, идет работа. С учетом того, что есть модель, которая позволяет это делать страховым компаниям, это один подход, есть другие предложения», - сообщил Алексей Гузнов.

В стране хотят открыть банки партнеры из БРИКС и ЕАЭС. Поэтому Центробанку важно создать оптимальную правовую среду для работы иностранных финансовых организаций.

Комментарии

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Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
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