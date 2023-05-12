🔥Искать работу на «Клерке» становится удобнее. Встречайте новые возможности!

Да да, это мы хвастаемся: сервис Клерк.Работа растет и становится круче не по дням, а по часам! Вот что там появилось нового.

Наши разработчики добавили на Клерк.Работа возможность фильтровать вакансии по должности, городу, опыту работы, зарплате и типу занятости.

Еще теперь есть сортировка по дате публикации и зарплате. Это чтобы быстрее подбирать для вас действительно актуальные вакансии.

Наконец, если вакансия «зацепила» прямо сразу, в ленте — можно сразу копировать контакты и откликаться. Не открывая отдельную вкладку :)

Кто уже нашел работу на «Клерке», расскажите, как это было? А если еще не нашли — чего не хватает на платформе Клерк.Работа? Делитесь, мы передадим разработчикам:)