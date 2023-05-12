Онлайн-продавцов в страны ЕАЭС избавят от двойного налогообложения

Селлеры будут платить НДС только в стране, в которой они продают свои товары. Сейчас им приходится уплачивать налоги дважды. Нагрузка на бизнес увеличилась до 3,8 млрд рублей.

Минфин разработал поправки, которые устранят проблему двойного налогообложения при онлайн-продажах внутри ЕАЭС. Об этом пишут «Ведомости».

Теперь физические лица не будут уплачивать НДС при торговле через интернет в странах ЕАЭС.

До 2022 года онлайн-магазины платили НДС в «стране отправления», а не в «стране назначения».

С 1 января 2022 года Казахстан начал взимать косвенный налог со стоимости товаров, которые продаются на территории страны. 1 июля 2022 года такие же поправки приняли в Белоруссии.

Продавцы из РФ должны были дважды платить НДС: 12% в Казахстане и 20% в Белоруссии. Налоговая нагрузка на маркетплейсы увеличится до 3,8 млрд рублей.

Если поправки вступят в силу, то селлеры будут платить налоги только в «стране назначения». Например, в Казахстане, Киргизии, Армении и Белоруссии.

Поправки об отмене двойного налогообложения могут вступить в силу с 1 января 2024 года.