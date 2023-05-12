Онлайн-продавцов в страны ЕАЭС избавят от двойного налогообложения

Минфин разработал поправки, которые устранят проблему двойного налогообложения при онлайн-продажах внутри ЕАЭС. Об этом пишут «Ведомости».
Теперь физические лица не будут уплачивать НДС при торговле через интернет в странах ЕАЭС.
До 2022 года онлайн-магазины платили НДС в «стране отправления», а не в «стране назначения».
С 1 января 2022 года Казахстан начал взимать косвенный налог со стоимости товаров, которые продаются на территории страны. 1 июля 2022 года такие же поправки приняли в Белоруссии.
Продавцы из РФ должны были дважды платить НДС: 12% в Казахстане и 20% в Белоруссии. Налоговая нагрузка на маркетплейсы увеличится до 3,8 млрд рублей.
Если поправки вступят в силу, то селлеры будут платить налоги только в «стране назначения». Например, в Казахстане, Киргизии, Армении и Белоруссии.
Поправки об отмене двойного налогообложения могут вступить в силу с 1 января 2024 года.
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