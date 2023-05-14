Переход на главную страницу сайта
Личные сообщения
Переход на главную страницу сайта 8 495 129-29-87

Заказать рекламу Прайс-лист PR-служба

Криптовалюта

В Минфине считают, что регулировать криптовалюты должна ФНС

Замминистра финансов говорит, что налоговикам логично передать контроль за криптовалютами, ведь сейчас она аналогично работает с иностранными счетами.
26
В Минфине считают, что регулировать криптовалюты должна ФНС
Иллюстрация: Cryptocrow/pexels

ФНС может стать ответственной за регулирование криптовалют в России, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в интервью журналистам.

— В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их «кошельках» и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам это всем делает ФНС. Логично предположить, что и регулированием должна заниматься ФНС,— сказал замминистра «Известиям».

Моисеев объяснил , что сейчас концепцию работы криптовалют видят так: информация о том, сколько физлицо или юрлицо добывает, продает или держит на руках криптовалюты, будет поступать в ФНС, Росфинмониторинг и Центробанк.

ФНС при этом будет как бы «единым окном» для этих операций.

Сейчас похожий механизм для регулирования валютных операций есть по зарубежным счетам, напоминают в Минфине.

А буквально на прошлой неделе в Госдуме говорили о том, чтобы как можно скорее начать использовать крипту для международных расчетов. Для этого закон о ее регулировании хотят принять как можно быстрее.

Комментарии

ヽ( ﾟ ∀ ﾟ )ﾉ
Вот это удача! Да это же отличный шанс стать первым, кто !
    Упс, комментировать могут только зарегистрированные пользователи, пожалуйста, .
    Логотип Моё дело
    Моё дело
    Воинский учет

    Как оформить призыв сотрудника на военные сборы

    10 мая 2023 года опубликован указ Президента РФ от 10.05.2023 № 333 о призыве на военные сборы. Это не мобилизация и не срочная служба, а ежегодное мероприятие, куда работодатель обязан отпустить работника. Объясняем, как правильно оформить период призыва сотрудника на сборы и как оплачивать это время.

    Как оформить призыв сотрудника на военные сборы
    1
    70
    Логотип Евгений Рябов
    Евгений Рябов
    Ведение бизнеса

    Как продать бизнес (завод, ИТ-компанию, интернет-магазин, строительную фирму, ресторан, etc.) безопасно в рассрочку с помощью опциона

    В моей практике большинство сделок по продаже бизнеса оформляются с рассрочкой платежей и переходом к покупателю права собственности на бизнес сразу после оформления сделки (а не после полного расчёта по сделке) — так чаще всего решают покупатель и продавец по множеству причин.

    Как продать бизнес (завод, ИТ-компанию, интернет-магазин, строительную фирму, ресторан, etc.) безопасно в рассрочку с помощью опциона
    18
    Логотип Платформа ОФД
    Платформа ОФД
    ЭДО

    Машиночитаемые доверенности в 2023 году: что нужно знать бизнесу

    С 1 сентября 2023 года для бизнеса  станет обязательным применение машиночитаемых доверенностей. Что из себя представляет этот документ, и как совершить органичный переход на новый порядок обмена электронными документами.

    Машиночитаемые доверенности в 2023 году: что нужно знать бизнесу
    1,1 тыс.
    Логотип igotosochi
    igotosochi

    Свежие облигации: Софтлайн на размещении

    Отечественная айтишка чувствует себя отлично. Высокие зарплаты, льготы, конкуренты ушли из России, правда и многие айтишники тоже, а купоны в облигациях всё равно ниже, чем потребность в любителях запилить пайплайн по фэншую. На бирже не так много ИТ-компаний, и каждый новый выпуск воспринимается позитивно. Итак, Софтлайн.

    Свежие облигации: Софтлайн на размещении
    138
    Читать еще