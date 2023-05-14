В Минфине считают, что регулировать криптовалюты должна ФНС

Замминистра финансов говорит, что налоговикам логично передать контроль за криптовалютами, ведь сейчас она аналогично работает с иностранными счетами.

ФНС может стать ответственной за регулирование криптовалют в России, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев в интервью журналистам.

— В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их «кошельках» и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам это всем делает ФНС. Логично предположить, что и регулированием должна заниматься ФНС,— сказал замминистра «Известиям».

Моисеев объяснил , что сейчас концепцию работы криптовалют видят так: информация о том, сколько физлицо или юрлицо добывает, продает или держит на руках криптовалюты, будет поступать в ФНС, Росфинмониторинг и Центробанк.

ФНС при этом будет как бы «единым окном» для этих операций.

Сейчас похожий механизм для регулирования валютных операций есть по зарубежным счетам, напоминают в Минфине.

А буквально на прошлой неделе в Госдуме говорили о том, чтобы как можно скорее начать использовать крипту для международных расчетов. Для этого закон о ее регулировании хотят принять как можно быстрее.