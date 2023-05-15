Продажи дронов на маркетплейсах выросли в 20 раз

Запрет на полеты коптеров не останавливает покупателей: они продолжают приобретать дроны. Их используют для любительской съемки, а около 20% беспилотников отправляются в зону СВО.

В первой половине 2023 года любительские квадрокоптеры на Wildberries стали покупать в 20 раз чаще. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на аналитику компании Moneyplace.

С января по март продали маркетплейс Wildberries продал 26,7 тыс. дронов. Пользователи Ozon приобрели 17,6 тыс. коптеров, что в 15 раз больше.

Наибольшей популярностью пользуются модели квадрокоптеров для детей и любительской съемки. Средний чек такой покупки составляет 3,4 тыс. рублей на Wildberries и 5 тыс. рублей на Ozon.

За год на маркетплейсах стало больше активных продавцов дронов. На Wildberries их число выросло на 392%, до 521 селлера, а на Ozon – на 556%, до 971 продавца.

На спрос не повлияло то, что во многих регионах закрыли разрешенные полетные зоны. Штрафы за несогласованные полеты не останавливают любителей съемки с высоты, считает первый замгендиректора FlyDrone Александр Каниовский.

Интерес к квадрокоптерам вызван частым упоминанием беспилотников в СМИ, в том числе в контексте спецоперации.

«То, о чем часто и много говорят по телевизору, привлекает внимание», - сообщил исполнительный директор Moneyplace Дмитрий Ермолаев.

Дроны чаще всего используют, чтобы следить за парковыми зонами и другими уединенными местами, где для мониторинга не хватает сотрудников полиции.

Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков сообщил, что 20% всех купленных дронов «отправляются в зону военной операции».