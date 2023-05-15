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Инвестиции

За незаконные инвестиционные советы будут штрафы. Центробанк обсуждает, какие

С инвестиционными советниками, которые не имеют права давать рекомендации по финансовому рынку, будут бороться. ЦБ планирует запретить частные инвестиции в неподнадзорные компании.
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Центробанк выступает за то, чтобы усилить ответственность блогеров и телеграмм-каналов за незаконные инвестиционные советы. Об этом пишут «РИА Новости» со ссылкой на представителя совета директоров ЦБ Михаила Мамуту.

«К сожалению, часто люди, которые называют себя инвестсоветниками, ими не являются, то есть не являются участниками СРО финрынка и не входят в реестр инвестиционных советников, который ведет Банк России», — говорит Михаил Мамута.

В ЦБ приходят жалобы от инвесторов, которые по совету блогеров купили ценные бумаги, но в итоге потеряли все средства. Псевдосоветники зачастую призывают вкладываться в нерегулируемые компании с рискованными активами.

Сейчас в Центробанке обсуждают, что можно считать инвестиционной рекомендацией, кто имеет право давать такие советы и какие могут быть последствия для инвесторов.

Пока что в стране институт инвестиционных советников полноценно не работает. Поэтому ЦБ поддерживает законопроект о запрете привлекать частные инвестиции в компании, которые не находятся под надзором Банка России.

Комментарии

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