🤔Какие риски сейчас у бизнеса в онлайн-торговле? Обсудите с экспертами

Комиссия по бизнес-этике и Комитет по электронной коммерции соберутся 30 мая, чтобы поговорить про баланс интересов платформ интернет-торговли и покупателя. Вы тоже можете присоединиться.

Встреча состоится 30 мая 2023 года в 11:00 в Москве, ее проведет ассоциация менеджеров. Тема встречи — «Этические вызовы в e-com: баланс интересов платформы и покупателя».

Разберемся, в чем заключается ответственность платформ, какие области не урегулированы или слабо урегулированы законодательством, что такое goodwill в e-com и какие существуют практики добровольной ответственности платформы.

Среди экспертов:

Катерина Киндрук , заместитель исполнительного директора, Ассоциация менеджеров;

Арина Сергиевская , руководитель направления по соблюдению деловой этики, Unilever, председатель Комиссии по бизнес-этике;

Михаил Рыженков , руководитель GR проектов АВИТО, председатель Комитета по электронной коммерции;

Марина Александровская, директор по развитию HR-tech проектов Работа.ру;

Борис Беспалов , руководитель отдела по работе с запросами Юридического департамента Авито;

Анна Сидорова, менеджер по защите бренда«Юнилевер Русь».

Регистрация по ссылке

Организационные вопросы можно уточнить у менеджера Департамента стратегических коммуникаций Ассоциации менеджеров Антона Соколова по почте a.sokolov@amr.ru.