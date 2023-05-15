Лимонады и соки теперь надо маркировать. Пока добровольно

С 15 мая 2023 года начался эксперимент по маркировке соков, компотов, морсов и безалкогольных газировок.

Об этом пишет «RG.RU».

Эксперимент продлится до 1 февраля 2024 года. Пока что компании могут начать добровольно маркировать свою продукцию.

Не исключено, что после завершения «пилота» маркировка безалкогольных напитков станет обязательной.

Производители будут наносить на свою продукцию маркировку, потребители смогут отсканировать ее в приложении «Честный знак» и проверить подлинность напитков, а также узнать о них дополнительную информацию.

Авторы идеи считают, что маркировка защитит рынок от контрафактной продукции. Также этот механизм увеличит налоговые и таможенные сборы.

Цифровая маркировка позволит правильно рассчитать акциз на сладкую газировку. Косвенный налог будет начисляться с 1 июля 2023 года.

Минпромторг считает, что производители напитков уже знакомы с обязательной маркировкой пива, воды и молочной продукции. На производствах установлено необходимое оборудование.

Однако бизнес уверен, что маркировку соков и газировок нужно отложить, поскольку расходы все же потребуются.