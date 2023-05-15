Банк «Зенит» начал продавать наличные юани в четырех регионах

Теперь приобрести юани можно в офисах банка «Зенит» в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Альметьевске.

Банк «Зенит» открыл продажу наличных юаней в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Альметьевске. Об этом сообщается на сайте кредитной организации.

«Мы наблюдаем рост интереса клиентов к юаню после внедрения конверсионных операций в мобильном приложении. Это связано с поиском новых решений для вложения денег, и китайская валюта выступает одним из перспективных инструментов размещения средств», - сообщил директор по розничному бизнесу банка «Зенит» Рустем Исхаков.

В ближайшее время банк будет продавать наличные юани и в других регионах.

Сейчас купить или продать наличные юани можно также в Сбербанке, Совкомбанке, ВТБ, Альфа-банке, Россельхозбанке и в других крупных банках.