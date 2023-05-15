Эксперты предложили Минцифры особо помечать контент от нейросетей

Об этом пишет «ТАСС».

Сгенерированные нейросетью изображения или тексты предлагают отмечать специальным графическим знаком.

Помимо этого, ректор РТУ МИРЭА Станислав Кудж призывает главу Минцифры Максута Шадаева подготовить программу защиты критически важной инфраструктуры от возможных кибератак с применением искусственного интеллекта.

Эксперты считают, что нейросети надо как можно быстрее брать под контроль.

— Без введения дополнительных мер контроля за развитием искусственного интеллекта нейросети уже в ближайшие несколько лет смогут гораздо эффективнее, чем люди, взламывать защиту компьютерных программ, в том числе в критически важных для экономики сферах, — сказано в письме РТУ МИРЭА.

В университете добавили, что популярность нейросетей может привести кросту киберпреступности и к похищению персональных данных пользователей. Также новые технологии способны сократить рабочие места для представителей некоторых специальностей.