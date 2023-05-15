Объем сделок на финансовых маркетплейсах вырос до 36 млрд рублей

Центробанк впервые провел исследование рынка финансовых маркетплейсов, краудфандинговых площадок, а также информационных систем, которые выпускают цифровые финансовые активы (ЦФА). Об этом сообщается на сайте ЦБ.

В 2022 году рынок цифровых финансовых платформ признан самым быстрорастущим. Общий объем сделок вырос в семь раз и составил 36 млрд рублей.

Рынок краудфандинга увеличился в 1,5 раза, до 20,4 млрд рублей.

К началу 2023 года 64 организации стали операторами инвестиционных платформ. На этих ресурсах зарегистрировано 54,6 тыс. инвесторов, из которых 90% - неквалифицированные.

По итогам 2022 года в реестр операторов ЦФА включили три организации. На своих платформах они разместили не меньше четырех выпусков цифровых финансовых активов от 11 эмитентов.