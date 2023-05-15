💔Бухгалтеры хватаются за сердце от данных в ЛК по ЕНС

Сегодня мы написали, что ЕНС для физлиц стал отображаться в личных кабинетах. Бухгалтеры отправились смотреть, что там за красота, и немного в шоке.

«Оплатила ЕНС 11 мая, платежка вот в кабинете отображена, правда первый раз взгляд падает на животный мир и утильсбор))) Я лично офигела и только потом заметила там НПД. Удобно — слов нет. А еще сумма уплаченного уже налога до сих пор висит как долг», пишет наша читательница.

Вот так отображается платеж:

А вот и сумма долга, которая там по-прежнему висит:

При этом в личном кабинете самозанятого все хорошо, никаких долгов.

Это еще не все: сам по себе раздел заработал не у всех. Например, не работает у физлиц, кто параллельно еще и ИП:

«О чудо! Шло 15е мая , я увидела в кабинете нуль! :)) А вот муж у меня ИП, ничего не отображается. Ну ничего, ещё полгодика подождем».

Делитесь, коллеги, как у вас дела?