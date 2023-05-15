😱Налоговики умудрились прислать 6,5 тысяч страниц приложений к акту проверки. Вебинар, как бухгалтеру на аутсорсе до такого не доводить

Тысячи листов бумаги, десятки допросов, и все только за одну проверку!

Налоговый адвокат Алексей Мошкин поделился в своих соцсетях леденящей своими цифрами историей.

«Получили от ФНС очередную партию приложений к акту камеральной проверки моего доверителя. В этот раз —1 766 страниц, одна коробка», пишет адвокат.

История в том, что это только очередная партия документов.

Итого сейчас в рамках одной проверки — 6,5 тыс. страниц приложений, более 100 требований налогоплательщику и его контрагентам, 26 допросов.

«А еще несколько настоящих засад у подъездов где живут свидетели, 4 очных рассмотрения материалов проверки», добавляет эксперт.

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