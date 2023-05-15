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Банки

Банки вводят комиссию за переводы себе самому

ЦБ не видит проблемы в том, что банки берут комиссию за «стягивание» денег. Клиентам предлагают пользоваться сервисом Me2MePull или СБП и совершать бесплатные переводы.
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В 2023 году три крупных банка установили комиссию за «стягивание» денег в размере 1-2%. Об этом пишут «Известия».

Сейчас как минимум 15 кредитных организаций берут плату за переводы клиента со своей карты, выпущенной в другом банке.

С 1 мая 2023 года такая комиссия появилась в ВТБ, причем клиенты узнали о ней только постфактум. Банк снимает 1,25% от суммы перевода, но минимум 30 рублей.

В «Открытии» с марта 2023 года удерживают 1,5% от размера операции. А с февраля 2023 года комиссия за «стягивание» средств появилась у Росбанка. Она составляет 1,75% от суммы перевода, минимум 49 рублей.

Сбор за переводы самому себе берут все крупные банки: Газпромбанк, «Русский стандарт», «Тинькофф», Альфа-банк, Райффайзен и МКБ. В Совкомбанке сообщили, что такой комиссии не предусмотрено.

В Центробанке сообщили, что все изменения в договорах между банками и клиентами должны согласовываться. Если потребители считают, что их права нарушены, то они могут обратиться к финансовому омбудсмену или в суд.

Также в ЦБ напомнили, что «стягивать» деньги без банковской комиссии можно через сервис Me2MePull или пользоваться СБП. По Системе быстрых платежей доступны бесплатные переводы в пределах 100 тыс. рублей каждый месяц.

Комментарии

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