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IT-компании

Delivery Club ожидает ребрендинг. Сервис по доставке будет называться «Маркет деливери»

Летом работа Delivery Club изменится: сервис будет доставлять не только еду из ресторанов, но и товары для дома, электронику.
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В июне 2023 года компания «Яндекс» запланировала ребрендинг сервиса Delivery Club. Он будет называться «Маркет деливери» и доставлять не только еду, но и другие товары. В том числе электронику. Об этом пишут «РИА Новости».

«Маркет деливери» будет развивать экспресс-доставку разных категорий товаров из ритейла, например, электроники, товаров для дома и многого другого. При этом в сервисе сохранится привычная ресторанная лента», - сообщил представитель Delivery Club.

Товары из магазинов будет привозить сервис «Яндекс Еда». Компания продолжит работать над оплатой по QR-коду и развивать услугу корпоративного питания «Ланч Карта».

Комментарии

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