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Пользователи интернета

Государственные сайты предложили объединить доменом gov.ru

Это обеспечит защиту от несанкционированного доступа к интернет-ресурсам госорганов. Однако эксперты считают, что у региональных властей слишком много ресурсов, которые будет сложно перевести на домен gov.ru.
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Общественное движение «Информация для всех» предлагают перевести все государственные интернет-ресурсы на поддомен gov.ru. Об этом пишет «Коммерсант».

Авторы инициативы хотят на законодательном уровне закрепить положение, по которому сайты всех федеральных госорганов будут размещаться только в доменной зоне gov.ru.

Функции хостера и оператора техподдержки будет выполнять ФСО – администратор gov.ru.

Такой переход усилит государственный контроль за интернет-ресурсами, исключит несанкционированную модификацию информации и обеспечит надежный обмен данными с пользователями.

«Есть власти Москвы, Петербурга, Татарстана с собственной инфраструктурой и доменной системой, более 180 тыс. госучреждений, которых в зону gov.ru не перенести», - сообщил директор НКО «Информационная культура» Иван Бегтин.

Большинство федеральных госорганов уже находятся в зоне gov.ru. Это сайты Кремля и управления делами президента, правительства, МИД, МВД, Минобороны и ЦБ.

Комментарии

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  • Логотип Zyklon B
    Zyklon B 40 минут назад

    Пётр Пустотачлен картеля

    у региональных властей слишком много ресурсов, которые будет сложно перевести на домен gov.ru.

    ну можно же на reg.ru mun.ru dom.ru

  • Логотип Королева
    Королева 36 минут назад

    Королевская

    Хорошее дело "гов" не назовут ))

  • Логотип Мирам
    Мирам 33 минуты назад

    Государственные сайты предложили объединить доменом gov.ru

    это не новость. причем примерно с год на gov начался процесс замыкания всего...

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