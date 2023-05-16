Государственные сайты предложили объединить доменом gov.ru

Это обеспечит защиту от несанкционированного доступа к интернет-ресурсам госорганов. Однако эксперты считают, что у региональных властей слишком много ресурсов, которые будет сложно перевести на домен gov.ru.

Общественное движение «Информация для всех» предлагают перевести все государственные интернет-ресурсы на поддомен gov.ru. Об этом пишет «Коммерсант».

Авторы инициативы хотят на законодательном уровне закрепить положение, по которому сайты всех федеральных госорганов будут размещаться только в доменной зоне gov.ru.

Функции хостера и оператора техподдержки будет выполнять ФСО – администратор gov.ru.

Такой переход усилит государственный контроль за интернет-ресурсами, исключит несанкционированную модификацию информации и обеспечит надежный обмен данными с пользователями.

«Есть власти Москвы, Петербурга, Татарстана с собственной инфраструктурой и доменной системой, более 180 тыс. госучреждений, которых в зону gov.ru не перенести», - сообщил директор НКО «Информационная культура» Иван Бегтин.

Большинство федеральных госорганов уже находятся в зоне gov.ru. Это сайты Кремля и управления делами президента, правительства, МИД, МВД, Минобороны и ЦБ.