Государственные сайты предложили объединить доменом gov.ru

Общественное движение «Информация для всех» предлагают перевести все государственные интернет-ресурсы на поддомен gov.ru. Об этом пишет «Коммерсант».
Авторы инициативы хотят на законодательном уровне закрепить положение, по которому сайты всех федеральных госорганов будут размещаться только в доменной зоне gov.ru.
Функции хостера и оператора техподдержки будет выполнять ФСО – администратор gov.ru.
Такой переход усилит государственный контроль за интернет-ресурсами, исключит несанкционированную модификацию информации и обеспечит надежный обмен данными с пользователями.
«Есть власти Москвы, Петербурга, Татарстана с собственной инфраструктурой и доменной системой, более 180 тыс. госучреждений, которых в зону gov.ru не перенести», - сообщил директор НКО «Информационная культура» Иван Бегтин.
Большинство федеральных госорганов уже находятся в зоне gov.ru. Это сайты Кремля и управления делами президента, правительства, МИД, МВД, Минобороны и ЦБ.
Комментарии3
Пётр Пустотачлен картеля
у региональных властей слишком много ресурсов, которые будет сложно перевести на домен gov.ru.
ну можно же на reg.ru mun.ru dom.ru
Королевская
Хорошее дело "гов" не назовут ))
это не новость. причем примерно с год на gov начался процесс замыкания всего...