Крепкий алкоголь надо запретить продавать всем младше 21 года. Так считают 73% опрошенных россиян

Каждый четвертый выступает за сохранение существующих правил продажи, а 4% разрешили бы покупать спиртные напитки уже с 16 лет.

Большинство (73%) поддерживает запрет на продажу крепкого алкоголя молодежи до 21 года. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

36% выступают за полный запрет продажи любых спиртных напитков тем, кто не достиг 21 года.

«С инициативой согласны 37% россиян, это на 3 п.п. больше, чем в 2021 году, когда Минздрав уже выступал с аналогичным предложением», — сказано в исследовании.

Минздрав предлагал ограничить продажу крепких спиртных напитков свыше 17,5 градуса лицам до 21 года.

16% уверены, что такой запрет на продажу алкоголя не решит проблему, а наоборот приведет к расширению «черного рынка».

Каждый четвертый (24%) считает, что нужно сохранить действующие нормы и отпускать спиртное с 18 лет. Только 4% опрошенных хотели бы разрешить покупать алкоголь подросткам с 16 лет.

За более поздний возраст, с которого можно начинать продажу спиртных напитков, выступают опрощенные старше 45 лет, их 64%. Те, кто моложе 34 лет, поддерживают существующие правила.