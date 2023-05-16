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Общество

Крепкий алкоголь надо запретить продавать всем младше 21 года. Так считают 73% опрошенных россиян

Каждый четвертый выступает за сохранение существующих правил продажи, а 4% разрешили бы покупать спиртные напитки уже с 16 лет.
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Большинство (73%) поддерживает запрет на продажу крепкого алкоголя молодежи до 21 года. Об этом пишет «ТАСС» со ссылкой на исследование сервиса Superjob.

36% выступают за полный запрет продажи любых спиртных напитков тем, кто не достиг 21 года.

«С инициативой согласны 37% россиян, это на 3 п.п. больше, чем в 2021 году, когда Минздрав уже выступал с аналогичным предложением», — сказано в исследовании.

Минздрав предлагал ограничить продажу крепких спиртных напитков свыше 17,5 градуса лицам до 21 года.

16% уверены, что такой запрет на продажу алкоголя не решит проблему, а наоборот приведет к расширению «черного рынка».

Каждый четвертый (24%) считает, что нужно сохранить действующие нормы и отпускать спиртное с 18 лет. Только 4% опрошенных хотели бы разрешить покупать алкоголь подросткам с 16 лет.

За более поздний возраст, с которого можно начинать продажу спиртных напитков, выступают опрощенные старше 45 лет, их 64%. Те, кто моложе 34 лет, поддерживают существующие правила.

Комментарии

3
  • Логотип Arhimed0
    Arhimed0 37 минут назад

    Главный бухгалтер

    запрет нужно вводить на возраст ПОСЛЕ выхода на пенсию

    а до этого - зачем вообще что-то запрещать?

    • Логотип IriEro
      IriEro
      31 минуту назад

      Ирина

      Вы в пенсионном фонде по совместительству или на основной работе? Внештатных там вроде нет 🤔

  • Логотип Эллегия
    Эллегия 5 минут назад

    Получается автомат в руки в 18 лет давать так взрослые, а рюмку водки выпить - дети.

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